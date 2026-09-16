Ketika Jürgen Klopp diperkenalkan kepada publik beberapa pekan lalu sebagai pelatih tim nasional yang baru, ia tak lelah menegaskan dalam konferensi pers perdananya bahwa di bawah asuhannya, semua kartu akan dikocok ulang sepenuhnya. Hanya segelintir pemain yang bisa merasa aman dengan tempat mereka di tim DFB, sementara selebihnya performa, kondisi, dan tentu saja etos kerja akan menentukan siapa yang bakal menerima panggilan untuk pemusatan latihan berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Klopp mengungkapkan bahwa ada total 57 nama dalam daftar imajinernya yang ia pertimbangkan untuk laga-laga pertamanya sebagai pelatih baru tim nasional Jerman. Pria 59 tahun itu memang secara tegas tidak membicarakan nama, tetapi sejak saat itu sudah bisa diperkirakan bahwa Klopp memiliki sosok-sosok dalam catatannya yang sejauh ini sama sekali belum punya kaitan dengan tim DFB. Bagaimanapun, rasa malu akibat tiga turnamen Piala Dunia yang gagal secara beruntun idealnya ingin ditinggalkan lebih dulu dengan sebuah awal yang segar beserta wajah-wajah baru.

Salah satu wajah baru di tim nasional itu kini bisa jadi adalah Felix Keidel. Pada Selasa larut malam, harian Bild pertama kali melaporkan bahwa pemain 23 tahun dari SV Elversberg itu telah menerima undangan dari pelatih tim nasional, sehari kemudian kicker juga mengikuti dan mengonfirmasi laporan tersebut dengan informasi mereka sendiri. Nominasi Keidel tidak kalah dari sebuah kejutan besar. Pasalnya, ia baru mencatatkan tiga penampilan di kasta tertinggi Jerman dan karena itu nyaris sama sekali belum memiliki pengalaman di level paling tinggi.

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Di klub mana saja Felix Keidel bermain dalam kariernya?

Di FC Ingolstadt, tempat karier sepak bolanya dimulai pada 2012 di tim U-19, Keidel menapaki seluruh tim kelompok umur hingga promosi ke tim profesional pada musim panas 2022. Setelah itu ia bermain selama tiga tahun untuk klub dari kota otomotif tersebut, dan sudah pada musim pertamanya, saat baru berusia 20 tahun, ia langsung mengunci tempat sebagai pemain inti di tim senior serta mencatatkan 37 penampilan di 3. Liga (satu gol, empat assist).

Pada 2025, akhirnya ia mengambil langkah naik satu liga ke SVE, yang tengah berada dalam masa perubahan setelah gagal tipis promosi melawan 1. FC Heidenheim dan menebusnya dari kontraknya di Ingolstadt dengan biaya transfer yang sangat kecil, hanya 400.000 euro. Lagi-lagi ia nyaris tidak membutuhkan waktu adaptasi, langsung menjadi pemain inti di tim asuhan pelatih Vincent Wagner (25 penampilan, 13 di antaranya sebagai starter) dan berperan besar dalam keberhasilan klub Saarland itu merayakan promosi sensasional ke Bundesliga pada akhir musim.

Jadi, hanya butuh sedikit lebih dari dua tahun bagi Keidel untuk menempuh jalan dari kasta ketiga hingga ke puncak - tiga penampilan di Bundesliga melawan Leverkusen, Gladbach, dan terakhir Bayern (satu gol) serta satu laga di DFB-Pokal melawan MSV Duisburg (dua assist) rupanya sudah cukup untuk meyakinkan Klopp akan kualitasnya dan memberinya peluang di tim nasional.

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Apakah Felix Keidel menyelesaikan satu masalah besar di tim DFB?

Apakah pemain 23 tahun itu sudah langsung memiliki level yang dibutuhkan untuk memainkan peran penting di tim DFB sejak awal, masih harus dilihat. Yang terutama akan disukai pelatih tim nasional dari Keidel adalah fakta bahwa ia memiliki fleksibilitas luar biasa dan karena itu bisa dimainkan tanpa masalah di beberapa posisi sekaligus di tim nasional.

Semasa di Ingolstadt misalnya, nyaris tidak ada peran di lapangan yang tidak pernah dijalani Keidel. Sosok yang sangat berjasa dalam perkembangannya, pelatih FCI Sabrina Wittmann, memainkannya baik di kedua posisi bek sayap - posisi aslinya sebenarnya adalah di sisi kanan lini belakang berempat - maupun di lini tengah sentral, bahkan di lini tengah ofensif sebagai pengatur permainan dan pemain half-space yang sedikit lebih melebar.

Setelah transfernya ke Elversberg, perannya kemudian menjadi sedikit lebih defensif. Saat musim promosi ia terutama bermain sebagai bek kanan, kini pelatih SVE Wagner tampaknya mulai menyukai untuk memainkannya di lini tengah bertahan bersama Lukasz Poreba.

Klopp dan tim DFB kemungkinan besar memantau Keidel terutama sebagai bek kanan, posisi yang sejak pensiunnya Philipp Lahm dan dipindahkannya Joshua Kimmich ke tengah tak ada lagi pemain yang benar-benar mampu meyakinkan. Para pendahulu Klopp, Hansi Flick dan Julian Nagelsmann, sudah mencoba banyak sekali opsi, tetapi tak satu pun benar-benar berhasil. Dari duo Leipzig Benjamin Henrichs dan Ridle Baku, Josha Vagnoman dari Stuttgart, hingga pemindahan kembali Kimmich saat Piala Dunia 2026, sebagian besar akal-akalan itu sudah kembali disimpan setelah fase uji coba yang singkat.

Karena itu, sepak bola Jerman sampai sekarang masih terus mencari opsi berkualitas tinggi dan terutama jangka panjang untuk posisi bek kanan dalam lini belakang berempat. Mungkin saja justru sosok no-name Keidel menjadi solusi dari masalah tersebut.