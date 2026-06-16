Berkat penampilan fenomenal Al-Owais, Uruguay hanya mampu bermain imbang melawan Arab Saudi

Uruguay gagal memenangkan pertandingan grup pertamanya di Piala Dunia. Juara dunia dua kali itu tertinggal lebih dulu dari Arab Saudi di Miami berkat gol Abdulelah Al-Amri dan beberapa kali terhenti oleh penampilan gemilang kiper Mohammed Al-Owais, sebelum Maxi Araújo akhirnya mencetak gol untuk Uruguay melalui bola pantul: 1-1. Uruguay dan Arab Saudi kini sama-sama mengumpulkan satu poin di Grup H, seperti halnya Spanyol dan Cape Verde.

Di babak pertama, antara lain Diego Forlán dan Diego Godín menyaksikan dari tribun bagaimana Uruguay mereka kekurangan kreativitas untuk menembus tembok pertahanan Arab Saudi. Absennya Giorgian de Arrascaeta, yang cedera menjelang Piala Dunia, pun terasa dampaknya.

Uruguay tidak bisa melangkah jauh dari tendangan keras Araújo yang ditepis oleh Al-Owais pada fase awal. Arab Saudi hanya fokus pada pertahanan, sehingga skor 0-0 pada jeda minum pertama tidak mengejutkan.

Setelah jeda singkat itu, pertandingan tiba-tiba menjadi lebih hidup. Federico Viñas mendapat peluang besar pertama dalam pertandingan ini, tetapi penyerang Real Oviedo itu melihat sundulan indah yang dilakukannya berhasil ditangkap oleh Al-Owais.

Menjelang babak pertama berakhir, Arab Saudi tampil jauh lebih baik. Tim Asia itu tiba-tiba menjadi sangat berbahaya ketika tendangan sudut meluncur hingga ke Al-Amri, yang tendangannya yang terukur berhasil ditepis dengan indah dari sudut gawang oleh kiper veteran yang sedang merayakan ulang tahunnya, Fernando Muslera (39).

Dari tendangan sudut berikutnya, tim Asia itu akhirnya mencetak gol. Muslera hanya mampu menepis sebagian sundulan Mohamed Kanno, dan Al-Amri dengan cepat menyambar bola untuk mencetak gol pembuka: 1-0.

Di menit pertama babak kedua, Al-Owais kembali bersinar dengan refleks layaknya kucing. Kali ini ia mencegah Viñas menyamakan kedudukan melalui sundulan. Uruguay terus menekan dan nyaris mencetak gol melalui Manuel Ugarte, yang melepaskan tembakan dari jarak jauh dan bola membentur tiang gawang setelah menyentuh ujung jari Al-Owais.

Sepuluh menit menjelang akhir, Al-Owais akhirnya harus beraksi. Kiper Al-Ula, yang biasanya menjadi pilihan kedua di timnas Arab Saudi, awalnya menepis sundulan baru dari Viñas, tetapi tak berdaya saat Araújo menyambar bola pantul dengan keras: 1-1.

Di menit-menit akhir, Uruguay mengerahkan segala upaya untuk mencetak gol kemenangan dan nyaris berhasil, tetapi siapa lagi kalau bukan Al-Owais yang menyelamatkan tim Saudi. Bahkan Federico Valverde dengan tendangan kerasnya ke sudut jauh pun terhenti oleh pemain terbaik pertandingan itu: 1-1.