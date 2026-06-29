'Berkat pelatih Míchel, Ajax hampir meraih kemenangan impian yang sesungguhnya'

Ajax mengambil langkah serius dalam upaya merekrut Marc-André ter Stegen, demikian dilaporkan ESPN. Klub asal Amsterdam tersebut kini berada pada tahap lanjutan dalam negosiasi dengan FC Barcelona terkait skema peminjaman bagi kiper berpengalaman asal Jerman itu. Pembicaraan saat ini terutama berfokus pada pembagian gajinya, di mana Ajax telah mengajukan proposal resmi pertamanya pada hari Senin.

Dalam waktu dekat, diperkirakan akan ada pembicaraan lanjutan antara direktur teknis Ajax, Jordi Cruijff, dan rekannya dari FC Barcelona, Deco. Cruijff sangat mengenal klub Catalan tersebut berkat posisinya sebelumnya di sana, yang berpotensi memperlancar proses negosiasi.

Selain itu, hubungan dengan pelatih Míchel juga bisa berperan. Pelatih baru Ajax ini sempat bekerja sama sebentar dengan Ter Stegen di Girona, meskipun kerja sama tersebut terbatas pada dua pertandingan yang dimainkan pemain asal Jerman itu akibat cedera.

Pindah sementara ke Ajax tampaknya menjadi salah satu opsi yang memungkinkan, karena Barcelona bersedia bekerja sama dalam kesepakatan peminjaman. Pemain internasional Jerman ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028, namun nilai pasarnya menurun dalam dua musim terakhir akibat masalah fisik yang berkepanjangan.

Barcelona berharap Ter Stegen dapat kembali menonjol selama masa peminjaman. Dengan demikian, klub Catalan tersebut memperkirakan mereka mungkin masih bisa menjualnya secara permanen tahun depan dengan nilai transfer yang lebih tinggi daripada yang bisa diperoleh saat ini.

Selain itu, Ajax memiliki posisi tawar yang kuat karena Barcelona bersedia terus menanggung sebagian besar gajinya. Menurut laporan, Ter Stegen sendiri juga bersikap positif terhadap reuni dengan Míchel, yang sangat mempercayainya.

Kiper berpengalaman ini juga diyakini akan cocok dengan gaya permainan yang direncanakan oleh pelatih baru Ajax. Dengan kemampuannya dalam mengolah bola, Ter Stegen sangat sesuai dengan permainan pembangunan serangan yang rapi yang ingin diterapkan Míchel di Amsterdam.

Minat terhadap Ter Stegen tidak hanya datang dari Ajax. Klub-klub dari Inggris, Jerman, dan Turki juga telah menunjukkan ketertarikan pada kiper berusia 34 tahun ini, namun tidak ada satu pun dari pihak yang tertarik tersebut yang saat ini berada pada tahap negosiasi sejauh yang dilakukan klub asal Amsterdam tersebut.

Oleh karena itu, kepindahan Ter Stegen dari Barcelona tampaknya semakin realistis. Ia kehilangan posisinya sebagai kiper utama kepada Joan García, sementara Wojciech Szczesny saat ini juga berada di urutan lebih tinggi dalam hierarki klub papan atas Spanyol tersebut.