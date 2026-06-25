Berkat Meksiko... Keruntuhan Eropa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 96 tahun

Tim nasional Meksiko meraih kemenangan telak atas Republik Ceko (3-0) pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini, tuan rumah menutup babak penyisihan Grup A dengan rekor sempurna, sementara tim tamu harus tersingkir lebih awal dari turnamen.

Dengan kemenangan ini, Meksiko berhasil memenangkan ketiga pertandingannya di babak penyisihan grup Piala Dunia, untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di turnamen tersebut, sekaligus menjadi negara tuan rumah pertama yang mencapai prestasi ini sejak Jerman pada edisi 2006.

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Pertandingan ini juga mencatatkan rekor baru bagi tim-tim CONCACAF, di mana kekalahan Ceko dari Meksiko (3-0) merupakan salah satu kekalahan terbesar yang dialami tim Eropa dari tim CONCACAF dalam sejarah Piala Dunia, menyamai kekalahan Belgia dari Amerika Serikat dengan skor yang sama pada Piala Dunia 1930.

Sebelumnya, Meksiko telah mengalahkan Afrika Selatan (2-0) pada laga pembuka Piala Dunia kali ini, sebelum mengungguli Korea Selatan (1-0) pada putaran kedua babak penyisihan grup.

Afrika Selatan menempati posisi kedua di grup tersebut dengan raihan 4 poin, sementara Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Republik Ceko berada di posisi terbawah dengan satu poin.



