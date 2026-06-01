Berkat klausul tersebut, Dumfries tiba-tiba bisa berharap untuk mendapatkan transfer impian

Denzel Dumfries menjadi incaran utama Real Madrid. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub papan atas Spanyol tersebut ingin mendatangkan bek kanan baru pada musim panas ini, dan Dumfries yang berusia 30 tahun merupakan salah satu kandidat teratas.

Pencarian Real Madrid akan bek kanan baru terkait dengan kepergian Dani Carvajal. Kapten berusia 34 tahun itu mengucapkan selamat tinggal kepada klub pada bulan Mei setelah mengabdi selama 22 tahun.

Dumfries menjadi lebih menarik bagi pihak-pihak yang tertarik karena situasi kontraknya di Inter. Konon, dalam kontrak bek kanan tersebut terdapat klausul pelepasan yang terbatas, sehingga ia dapat hengkang dari Milan musim panas ini dengan biaya 25 juta euro.

Dumfries telah sering dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Inter dalam beberapa bulan terakhir, di mana klub-klub seperti FC Barcelona, Liverpool, dan Manchester United juga dikaitkan dengannya.

Menurut Romano, Real Madrid sedang mengidentifikasi berbagai kandidat untuk posisi di sisi kanan pertahanan. Selain Dumfries, Pedro Porro dari Tottenham Hotspur juga disebut sebagai salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan secara serius oleh manajemen Los Blancos.

Nama Iván Fresneda juga muncul dalam laporan Romano. Bek kanan berusia 21 tahun dari Sporting Portugal tersebut dilaporkan baru-baru ini diamati oleh para pemandu bakat Real Madrid.

Untuk saat ini, Dumfries sedang mempersiapkan diri bersama timnas Belanda untuk Piala Dunia yang akan datang. Kontraknya di Inter berlaku hingga pertengahan 2028.