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Leeds United memastikan Dominic Calvert-Lewin bertahan dalam jangka panjang setelah sang penyerang menandatangani perpanjangan kontrak. Pemain timnas Inggris itu akan tetap berada di Elland Road hingga 2029 menyusul rentetan golnya di Liga Primer Inggris.

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Bertahan di tengah minat Manchester United

Calvert-Lewin telah resmi menandatangani kontrak baru di Leeds United yang membuatnya bertahan di klub Liga Primer Inggris itu hingga musim panas 2029. Kesepakatan ini tercapai setelah masa depan pemain berusia 29 tahun tersebut menjadi bahan spekulasi, dengan Manchester United termasuk di antara klub yang menunjukkan minat. Leeds kini telah mengonfirmasi kabar yang sudah lama dinantikan itu.

Calvert-Lewin bergabung dengan Leeds dengan status bebas transfer pada musim panas 2025 setelah meninggalkan Everton. Sang penyerang mencetak 15 gol di semua kompetisi musim lalu dan sudah menambah enam gol musim ini, termasuk satu gol dalam kemenangan telak 4-1 atas Chelsea pada Sabtu.

Produktif sejak kembali ke kasta tertinggi

Sejak bergabung dengan Leeds, Calvert-Lewin telah mencetak 19 gol di Liga Primer Inggris, menjadikannya pemain Inggris tersubur di kompetisi itu selama periode tersebut. Ia unggul tiga gol atas dua pemain Inggris terdekat, Morgan Gibbs-White dan Ollie Watkins.

Penampilan impresifnya bersama Leeds juga membuatnya kembali dipanggil ke skuad Inggris pada Maret. Sang penyerang tetap mendapat tempat dalam pilihan skuad untuk September/Oktober dan November. Namun, ia akhirnya tidak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia.

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Membangun kerangka tim di Elland Road

Sang penyerang bukan satu-satunya pemain yang akan bertahan di Leeds. Gelandang Ao Tanaka juga dikabarkan hampir menandatangani kesepakatan baru, menurut Sky Sports. Tanaka, yang telah menjadi bagian penting di lini tengah, juga diperkirakan memperpanjang masa baktinya hingga 2029. Pemain berusia 28 tahun itu tampil sebagai starter dalam sembilan dari 11 pertandingan liga klub musim ini. Catatan tim saat ia menjadi starter pun mengesankan: Leeds hanya kalah 10 kali dalam 66 pertandingan yang ia mulai.

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Negosiasi ini menyusul musim panas yang sibuk, ketika sejumlah pemain utama, termasuk Ethan Ampadu, Joe Rodon, Jayden Bogle, dan Brenden Aaronson, mendapatkan kontrak baru.

Farke tetap fokus pada pertandingan

Ketika para pemainnya menandatangani kontrak baru, manajer Daniel Farke enggan banyak bicara soal situasi kontraknya sendiri. Kontrak empat tahun pelatih asal Jerman itu akan berakhir pada akhir musim, meski sejumlah laporan menyebut kesepakatan prinsip telah tercapai untuk mempertahankannya di klub hingga 2029. Dalam konferensi pers terbarunya, Farke segera mengalihkan pertanyaan tentang masa depannya dan memilih berfokus pada tujuan bersama klub.

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Leeds saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen Liga Primer Inggris, hanya terpaut empat poin dari zona Liga Champions. Mereka akan berusaha menjaga peluang lolos ke kompetisi Eropa saat menjamu Coventry dalam pertandingan liga berikutnya pada Sabtu.

“Saya manajer Leeds United. Saya merekrut pemain. Saya tidak merekrut manajer. Sejak berada di sini, saya jatuh cinta kepada orang-orang di sini dan saya jatuh cinta kepada klub ini,” jelas Farke. “Satu-satunya yang saya pedulikan adalah para pendukung kami karena mereka benar-benar telah menderita begitu lama. Saya ingin membawa kesuksesan bagi mereka. Saya peduli kepada para pemain, saya peduli kepada staf, dan begitulah cara saya bekerja. Saya pikir itulah juga alasan saya sama sekali tidak suka membicarakan kontrak saya, karena saya harus memimpin orang-orang di sini. Saya memimpin para pria dan wanita di klub ini, dan tidak ada yang menginginkan pemimpin yang berbicara tentang masa depannya, tentang dirinya sendiri, atau apa pun. Itu juga bukan gaya saya.”