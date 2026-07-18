Berkat kemenangan tipis ini, Ajax melangkah ke babak kualifikasi Conference League dengan penuh keyakinan

Ajax telah menyelesaikan persiapan untuk babak kualifikasi kedua Conference League dengan hasil yang memuaskan. Tim asuhan Míchel Sánchez berhasil mengalahkan Olympiakos 1-0 di Sportpark de Toekomst berkat gol di menit-menit akhir dari pemain pengganti Oliver Edvardsen, setelah tim asal Amsterdam itu mendominasi sebagian besar pertandingan. Musim Ajax akan dimulai pada Kamis dengan pertandingan babak kualifikasi kedua Conference League melawan FK Vojvodina.

Míchel memilih Maarten Paes sebagai kiper utama dalam susunan pemain awalnya, dengan Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind, dan Owen Wijndal di lini belakang. Di lini tengah, Youri Regeer, Davy Klaassen, dan Oscar Gloukh menjadi starter, sementara Steven Berghuis, Kasper Dolberg, dan Mika Godts membentuk lini serang.

Setelah satu menit hening untuk mengenang wasit Rob Dieperink yang telah meninggal dunia, Ajax memulai pertandingan dengan agresif, namun peluang besar pertama justru dimiliki oleh Olympiakos. Roman Yaremchuk memanfaatkan kesalahan penguasaan bola di lini belakang, meski Paes berhasil menyelamatkan gawang dengan penyelamatan gemilang menggunakan kakinya. Di sisi lain, Berghuis nyaris mencetak gol pembuka, namun tendangan kerasnya masih berhasil ditepis kiper Popovic tepat di bawah mistar gawang.

Ajax kemudian tetap memegang inisiatif dan pada babak pertama jelas unggul dalam penguasaan bola serta jumlah peluang. Olympiakos tetap berbahaya melalui Yaremchuk dalam serangan balik, namun sekali lagi Paes berada di posisi yang tepat. Akibatnya, kedua tim memasuki jeda dengan skor 0-0.

Segera setelah babak kedua dimulai, Ajax memasukkan Don-Angelo Konadu menggantikan Dolberg, dan tim asal Amsterdam itu terus berusaha mencetak gol pembuka. Godts nyaris mencetak gol lewat tendangan jarak jauh, namun Popovic mampu menepisnya dengan mudah. Setelah lebih dari satu jam, terjadi pergantian pemain besar-besaran, di mana antara lain Joeri Heerkens, Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Caio Henrique, Mohamed Abdalla, dan Maher Carrizo masuk ke lapangan.

Para pemain baru ini memberikan semangat baru bagi Ajax. Heerkens mencegah gol tim Yunani dengan intervensi yang luar biasa, sementara Carrizo langsung menunjukkan kemampuannya dengan tendangan ke sudut dekat. Tak lama kemudian, pemain asal Argentina itu melengkungkan bola dengan indah ke tiang gawang, sehingga keunggulan yang pantas masih belum tercipta.

Edvardsen, Abdellah Ouazane, dan Jinairo Johnson pun kemudian masuk ke lapangan, dan pergantian pemain itulah yang ternyata sangat berharga. Johnson mengirim umpan terobosan yang sangat baik ke arah Edvardsen, yang bergerak ke dalam dari sisi kiri dan dengan tenang melepaskan tembakan ke sudut jauh: 1-0. Tak lama setelah itu, Gaaei kembali mendapat peluang menembak, sementara Heerkens di sisi lain harus kembali melakukan penyelamatan.

Ajax berhasil mempertahankan keunggulan di menit-menit akhir dan meraih kemenangan 1-0 yang pantas atas Olympiakos. Dengan demikian, tim asal Amsterdam ini menutup rangkaian laga persahabatan menjelang dua leg pertandingan Eropa melawan FK Vojvodina dengan hasil positif dan sejumlah penampilan pengganti yang menjanjikan.

Susunan pemain inti Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer; Berghuis, Gloukh, Godts; Dolberg.

Pemain cadangan Ajax: Konadu, Heerkens, Kaplan, Henrique, Gaaei, Johnson, Ouazane, Abdalla, Edvardsen, Carrizo, Muzungu, Edvardsen.