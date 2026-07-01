Berkat Harry Kane... Timnas Inggris berhasil mematahkan kutukan Piala Dunia yang telah berlangsung selama 60 tahun

Tim nasional Inggris berhasil mengakhiri kutukan selama 60 tahun di Piala Dunia saat menghadapi Republik Demokratik Kongo, berkat penampilan gemilang penyerang mereka, Harry Kane.

Harry Kane mencetak dua gol yang membawa timnas Inggris menang atas Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1, hari Rabu ini, di Stadion Atlanta, pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Tim Kongo hanya perlu menunggu 7 menit untuk mencetak gol pembuka ke gawang Inggris, sebelum penyerang Bayern Munich itu mencetak dua gol sebelum akhir waktu normal.

Menurut Badan Penyiaran Inggris "BBC", timnas Inggris belum pernah meraih kemenangan dalam pertandingan mana pun di mana mereka kebobolan gol pertama di Piala Dunia, dan hal ini telah berlangsung selama 60 tahun penuh.

Terakhir kali “Tiga Singa” berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan menjadi kemenangan di Piala Dunia adalah pada final edisi 1966 yang digelar di Inggris, yang berakhir dengan kemenangan 4-2.

Sejak saat itu, timnas Inggris tertinggal dalam 13 pertandingan di ajang Piala Dunia, dan tidak pernah berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sebelum akhirnya mematahkan kutukan tersebut saat menghadapi Republik Demokratik Kongo.