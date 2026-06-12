Bintang Liga Roshen Saudi, penyerang Al-Qadsia asal Meksiko, Julian Quionnes, berhasil menembus angka satu juta berkat gol yang ia cetak untuk membuka skor di Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Meksiko.

Kiononis mencetak gol pertama di Piala Dunia 2026, saat Meksiko mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0, Kamis kemarin, di Stadion Azteca yang bersejarah di Mexico City, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Menurut surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi, penyerang Meksiko tersebut mendapatkan sekitar 200 ribu pengikut tambahan di akun Instagram pribadinya, sekitar 12 jam setelah gol bersejarahnya di Piala Dunia.

Dengan demikian, jumlah pengikut Kenonis di Instagram meningkat dari 900 ribu menjadi sekitar 1,1 juta, sehingga ia menjadi salah satu pemain yang menembus angka satu juta pengikut.

Perlu dicatat bahwa Kenounis adalah bintang terkemuka di musim lalu Liga Roshen, dan ia meraih penghargaan Pemain Terbaik berdasarkan voting penonton, serta Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak dengan 33 gol, unggul satu gol dari penyerang Al-Ahly asal Inggris, Ivan Toney.