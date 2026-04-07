Berkat bantuan Alwaleed bin Talal, Al-Hilal mengikuti jejak Al-Nassr untuk merebut gelar Liga Saudi

"Si Pemimpin" mengikuti jejak tetangganya sekaligus rival abadinya

Klub Al-Hilal memutuskan untuk meniru tetangganya sekaligus rival abadinya, Al-Nassr, di tengah persaingan sengit di antara keduanya untuk memperebutkan gelar Liga Roshen Saudi musim ini, beberapa jam sebelum menghadapi Al-Khaloud.

Al-Hilal akan menjamu Al-Khaloud besok, Rabu, di Stadion Kingdom Arena, dalam pertandingan yang merupakan bagian dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Klub Al-Hilal menerbitkan pernyataan melalui situs resminya, mengumumkan penurunan harga tiket pertandingan sebesar 50%, guna mendorong para pendukung untuk hadir, terutama mengingat pentingnya pertandingan ini dalam perjalanan tim di Liga Roshen.

"Al-Za'im" menjelaskan dalam pernyataannya bahwa Pangeran Al-Waleed bin Talal, anggota emas Al-Hilal, yang menanggung setengah dari nilai tiket pertandingan, kecuali untuk kategori Masi, Emas, dan Perak, sambil mengucapkan terima kasih kepadanya atas inisiatif tersebut.

Langkah ini diambil Al-Hilal setelah tetangga dan rival tradisionalnya, Al-Nassr, sebelumnya memutuskan untuk menurunkan harga tiket pertandingan mereka di Liga Roshen, guna mendorong para pendukung untuk hadir.

Al-Hilal saat ini berada di peringkat kedua klasemen Liga Saudi dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan unggul selisih gol atas Al-Ahli yang berada di peringkat ketiga.

