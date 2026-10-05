Pada saat Komisi Liga Premier Inggris memastikan bahwa para pemilik Manchester City telah menggelembungkan pendapatan klub sebesar lebih dari 830 juta pound sterling dalam salah satu skandal manipulasi keuangan terbesar dalam sejarah sepakbola Inggris, angka-angka dari sisi lain Kota Manchester justru mengungkap skandal lain yang berbeda jenis, dengan tokoh utama Manchester United.

Putusan yang menyatakan City bersalah dikeluarkan kurang dari lima hari setelah Manchester United menyerahkan laporan keuangan lengkapnya ke Bursa Efek New York hingga 30 Juni 2026, yang memuat angka-angka mengejutkan yang tidak kalah serius dari kasus sang tetangga.

Laporan tersebut, menurut badan penyiaran Inggris "BBC", mengungkap bahwa klub membayar 37 juta pound sterling hanya untuk bunga, meningkat dari 34 juta pada tahun sebelumnya, sehingga total bersih pembayaran bunga sejak keluarga Glazer mengakuisisi klub pada 2005 naik menjadi 852 juta pound sterling, menurut perkiraan blogger finansial terkenal Swiss Ramble.

Satu angka merangkum tragedi ini: apa yang digelembungkan para pemilik Manchester City sebagai pendapatan fiktif, dibayarkan United sebagai bunga atas utang yang tidak mereka ciptakan.

Pernyataan Berrada dan kenyataan pahit

Chief Executive Omar Berrada mengatakan dalam pernyataannya: "Meskipun hasil ini menegaskan bahwa kami berada di jalur yang benar, kami akan terus menerapkan pendekatan yang disiplin untuk menjamin keberlanjutan sumber daya finansial kami."

Pernyataan hati-hati yang mencerminkan besarnya krisis; klub yang meraih pendapatan rekor sebesar 677,6 juta pound dan diperkirakan akan mencapai 760 juta pada 2026-2027 setelah kembalinya mereka ke Liga Champions dan menempati peringkat ketiga, justru tenggelam dalam utang.

United mengungkap pengeluaran sebesar 191,7 juta pound untuk pemain-pemain baru, yang paling menonjol adalah Carlos Baleba, Andre Santos, dan Youri Tielemans, ditambah 90 juta pound pinjaman tambahan, sehingga total utangnya naik menjadi 1,15 miliar pound sterling, dibandingkan hanya 667 juta pada Juni 2021.

Krisis utang yang tertunda

Yang paling berbahaya bukanlah besarnya utang, melainkan waktu pelunasannya. Sebelum 30 Juni, utang transfer saja mencapai 375 juta pound, 218 juta di antaranya harus dilunasi sebelum 30 Juni 2027, ditambah 122,8 juta sebagai pembayaran potensial yang terkait dengan pencapaian target para pemain.

Pada Juni lalu, klub merestrukturisasi utangnya dengan menambahkan 94,36 juta pound, kemudian membelanjakan 63,5 juta pound untuk lahan stadion barunya yang diusulkan, yang model pendanaannya belum ditentukan, sebuah langkah yang dilihat banyak pendukung sebagai pemborosan yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk memperkuat tim pelatih Michael Carrick yang menempati peringkat kedua belas.

Ironi terbesar

Meski demikian, United berhasil mencapai keajaiban finansial relatif; setelah sebelumnya menjadi klub dengan beban gaji tertinggi kelima di Premier League sebesar 313 juta pound pada 2025, angka itu turun menjadi 302 juta pada 2025-2026 akibat absennya partisipasi di Eropa, sehingga rasio gaji terhadap pendapatan hanya 45%, yang terbaik di liga.

Ini berarti Carrick meraih pencapaian yang melampaui ekspektasi dengan menempati peringkat ketiga menggunakan sumber daya paling sedikit dibandingkan para pesaing.

Namun kebijakan penjualan tetaplah bencana; sejak menjual Lukaku seharga 74 juta pada 2019, klub tidak pernah menjual pemain mana pun dengan harga lebih dari 25 juta kecuali hanya dalam 4 kesempatan: Greenwood, McTominay, Hojlund, dan Garnacho.

Pada musim panas terakhir, mereka hanya meraih 47 juta dari penjualan, menempati peringkat kesebelas di liga, sementara mengeluarkan 148 juta, lebih sedikit dibandingkan klub-klub promosi seperti Ipswich dan Hull City.

Lolos Liga Champions atau runtuh

Pada 2023, klub-klub Premier League memberikan suara untuk membatasi plafon akuisisi yang didanai utang sebesar 65% dari nilai klub, sebagai respons terhadap kesepakatan Burnley. Para pendukung United menilai keputusan itu terlambat 18 tahun.

Hari ini, saat menyoroti skandal City, Berrada mendapati dirinya menghadapi persamaan yang mustahil: mengendalikan biaya, mengurangi utang transfer, dan mendanai stadion baru, sambil tetap mengeluarkan dana yang cukup untuk bertahan di Liga Champions.

Pada 2017-2018 klub meraup 80 juta dari perempat final Liga Champions, dan pada 2024-2025 mereka hanya memperoleh 31 juta untuk mencapai final Liga Europa, sementara Adidas memotong 10 juta per tahun jika gagal lolos ke Liga Champions.

Ketika United menghadapi Tottenham yang berada di dasar klasemen pada 10 Oktober di Old Trafford, laga itu tidak akan sekadar soal 3 poin, melainkan perjuangan demi kelangsungan hidup finansial sebelum olahraga.







