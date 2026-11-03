Klub Tenerife mengumumkan memburuknya kondisi kesehatan penyerangnya, Jesus de Miguel, setelah ia mengalami cedera serius dalam laga menghadapi Andorra di divisi kedua Liga Spanyol, usai kehilangan kesadaran akibat benturan keras dengan penjaga gawang lawan, Uno, dan dilarikan ke rumah sakit di mana ia menjalani perawatan di unit perawatan intensif.

Klub mengeluarkan pernyataan pada jam-jam pertama Selasa pagi, yang mengungkap memburuknya kondisi sang pemain, dengan mengatakan: "Kondisi kesehatan Jesus de Miguel memburuk dari sisi neurologis. Informasi lebih lanjut akan dirilis dalam beberapa jam ke depan."

Sebelumnya, Tenerife telah mengumumkan dalam pernyataan terdahulu bahwa penyerangnya dipindahkan ke unit perawatan intensif Rumah Sakit Universitas Nuestra Senora de Candelaria, dengan menjelaskan bahwa kondisinya stabil, namun serius, dengan tim medis berada di sisinya dan memantau perkembangan kondisi kesehatannya.

Cedera itu terjadi pada masa tambahan waktu babak kedua, ketika pertandingan menunjukkan skor imbang 2-2, saat de Miguel berlari mengejar bola udara di dekat garis tengah lapangan, sebelum Uno, penjaga gawang Andorra, melakukan intervensi keras dalam upaya menjangkau bola, sehingga kedua pemain bertabrakan dan penyerang Tenerife itu terjatuh ke tanah dalam keadaan tak sadarkan diri.

Para pemain kedua tim bergegas meminta penanganan medis, sementara kiper tersebut menerima kartu merah, sebelum de Miguel dibawa dengan tandu keluar lapangan, lalu dengan mobil ambulans menuju Rumah Sakit La Candelaria.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa ia mengalami serangan jantung setelah benturan itu, dan bahwa kondisinya sempat stabil selama dibawa dengan ambulans, namun ia tiba di rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri.

Wasit Perez Hernandez memberitahu para kapten kedua tim dan kedua pelatih mereka mengenai keputusan menghentikan pertandingan, di tengah kondisi syok di antara para pemain, sebelum sejumlah rekan setim de Miguel menuju rumah sakit untuk memastikan kondisinya.