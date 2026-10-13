Gol pertama Real Madrid dalam duel kontra Inter Milan di Liga Champions dicetak oleh Kylian Mbappe, setelah ia menerima umpan dari Brahim Diaz, sehingga ia memulai perjalanannya di edisi baru turnamen tersebut dengan cara yang paling ia kuasai, yaitu mengoyak jala, dan kini bersiap menjalani laga ke-100 di kompetisi antarklub terpenting di benua Eropa.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mbappe yang berusia 27 tahun dan menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions pada edisi lalu, sejauh ini telah mengoleksi 71 gol yang dicetaknya dengan seragam tiga klub yang ia bela di turnamen tersebut. Gelar kompetisi ini masih menjadi incarannya, setelah ia tampil di final edisi 2020 melawan Bayern Munich dan kalah dari tim Jerman itu dengan skor 1-0.

Bintang Prancis itu mencapai babak ini dengan kebutuhan untuk kembali merasakan kenikmatan mendengar suara bola yang merobek jala, pada pertandingan yang akan menjadi penampilan ke-100 baginya di kompetisi antarklub terpenting Eropa.

Kisah Mbappe di Liga Champions dimulai dengan seragam Monaco pada musim 2016-2017, saat ia mulai meninggalkan jejaknya di kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Setelah penampilan pertama Mbappe melawan Bayer Leverkusen, yang hanya berlangsung 13 menit karena ia masuk menggantikan rekannya Tiemoue Bakayoko dan bermain bersama rekan setimnya saat itu Bernardo Silva hanya selama 5 menit, ia butuh dua pertandingan tambahan untuk mencetak gol pertamanya di turnamen tersebut, yaitu melawan Manchester City dalam laga yang berakhir dengan kekalahan timnya 3-5.

Ironisnya, pertandingan itu juga menjadi penampilan pertamanya sebagai pemain inti di Liga Champions, dan golnya, yang merupakan gol kedua Monaco, turut membawa tim dari kota kecil Prancis tersebut memimpin dengan skor 2-1.

Mbappe menerima umpan terobosan di jantung pertahanan, sebelum menembak bola secara langsung dengan kaki kanannya, melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihalau kiper Caballero.

Sejak saat itu hingga hari ini, Mbappe telah menjalani 99 pertandingan di Liga Champions dan mencetak 71 gol, dengan rata-rata 0,71 gol per pertandingan.

Angka-angkanya mengungkap bahwa ia mengoyak jala dalam 49 dari 99 pertandingan yang ia jalani, artinya ia mencetak gol di hampir separuh pertandingan yang ia ikuti, dan ia berhasil menjebol gawang dengan berbagai cara.

Catatan tersebut menempatkan Mbappe di peringkat kelima daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions, sama dengan Raul.

Di atasnya terdapat Cristiano Ronaldo dengan 140 gol, Lionel Messi dengan 129 gol, Robert Lewandowski dengan 109 gol, dan Karim Benzema yang mencetak 90 gol.

Rekam jejak Mbappe menunjukkan bahwa ia pernah mencetak 4 gol dalam satu pertandingan, yaitu melawan Olympiakos dari Yunani, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan timnya 4-3, dan 3 dari golnya pada pertandingan itu dicetak dengan satu sentuhan, sebuah penampilan yang mencerminkan kemampuannya sebagai penyerang yang pandai bergerak di dalam kotak penalti dan menyelesaikan serangan.

Ia juga telah mencetak 4 hat-trick, dua di antaranya dengan seragam Real Madrid melawan Manchester City dan Almaty, di samping 11 brace, serta 33 gol dalam 33 pertandingan berbeda.

Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions pada musim lalu dengan 15 gol, setelah melepaskan 56 tembakan ke arah gawang lawan.

Dari tembakan-tembakan tersebut, 30 bola mengarah ke gawang, artinya separuh tembakannya yang mengarah ke gawang berubah menjadi gol dengan persentase keberhasilan mencapai 50%, sementara 13 tembakan melebar dari gawang, dan 13 tembakan lainnya diblok para pemain belakang.

Mbappe kini harus mengubah titik kekuatan utamanya menjadi kebutuhan mendesak pada fase saat ini, karena bintang Prancis itu sedang mengalami situasi yang tidak biasa bagi dirinya, di mana para pendukung Real Madrid tidak lagi memaafkan kesalahan apa pun yang ia lakukan, meski Jose Mourinho terus membelanya secara terbuka di setiap konferensi pers.

Setelah awal yang sangat buruk bagi Real Madrid pada tahun ini, dan meski Mbappe telah mencetak 8 gol sejauh ini di Liga Spanyol dan Liga Champions, dengan rincian 7 gol di LaLiga dan satu gol melawan Inter Milan, perhatian justru tertuju kepadanya karena kehidupannya di luar lapangan lebih daripada penampilannya di dalam lapangan.

Baru-baru ini, setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis karena kemungkinan cedera, pemain tersebut terlihat di Paris dan Swiss, jauh dari rekan-rekannya yang terus bekerja untuk memulihkan kebugarannya, di tengah rumor di Prancis mengenai kemungkinan kepergiannya pada musim panas 2027.

Menghadapi Roma, Mbappe perlu kembali mengoyak jala, karena ia semakin dekat dengan pertandingan ke-100 di Liga Champions, dan ia berharap bisa memberi dirinya sendiri hadiah istimewa pada momen tersebut.



