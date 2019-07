Berita Transfer - Terungkap, Jose Mourinho Tolak Tawaran Rp1,58 Triliun Dari Guangzhou Evergrande

Mourinho, yang dipecat Manchester United pada Desember tahun lalu, telah mementahkan tawaran kontrak terbesar dalam sejarah manajerial.

Jose Mourinho telah menolak tawaran klub Tiongkok Guangzhou Evergrande pada musim panas ini. Menurut Sky Sports News, angka yang ditolak pria itu nilainya mencapai £88 juta (€100 juta), atau jika dirupiahkan menembus Rp1,58 triliun.

Disebutkan bahwa Evergrande bersedia membayar mantan manajer itu di kisaran £28 juta per musim, dengan bonus, dan jumlah tersebut lebih besar £13 juta dari yang ia terima di Old Trafford per musimnya.

Lebih dari itu, tawaran Evergrande juga diyakini menjadi yang terbesar dalam sejarah manajerial sepakbola, namun itu tidak lantas membuat Mourinho menerimanya karena diyakini sosok berjuluk The Special One itu merasa punya hak untuk menentukan durasi kontrak.

Sebelumnya Mourinho pernah bertemu pimpinan grup Evergrande Xu Jiayin, yang juga merupakan miliuner, pada April kemarin di London. Waktu itu, keduanya disebut tengah membahas soal potensi menukangi Evergrande.

Meski telah menolak tawaran yang ada, pertemuan dengan Jiayin diklaim berjalan baik sebagaimana Mourinho merasa tersanjung atas ketertarikan mereka.

Setelah dipecat United pada Desember kemarin, Mourinho sampai saat ini masih menganggur dan ia berulang kali mengutarakan niatnya untuk kembali ke sepakbola Eropa, melatih di level papan atas demi meraih gelar Liga Champions ketiganya dan menambah koleksi trofi domestik.

Ia pernah dipromosikan oleh Cristiano Ronaldo untuk menangani , tapi sosoknya dinilai kemahalan untuk Si Nyonya Tua selagi ia merasa itu bukan kesempatan yang langsung bisa diterimanya.

Selain itu, Mourinho pernah dikaitkan dengan pekerjaan untuk menggantikan Rafa Benitez hingga menukangi tim nasional Tiongkok, yang pada akhirnya juga ia tolak.