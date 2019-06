Berita Transfer - Manchetester United Tetapkan Harga Romelu Lukaku Untuk Inter Milan

Manchester United tidak akan membuka peluang meminjamkan Romelu Lukaku. Mereka hanya mau cash keras!

dilaporkan telah menetapkan banderol harga Romelu Lukaku untuk Milan.

Menurut Corriere dello Sport, manajemen The Red Devils siap merelakan striker bongsor ini asalkan pihak Nerazzurri berani maju dengan penawaran senilai €75 juta.

Inter sendiri sudah menawarkan kontrak senilai €8 juta per musim bagi Lukaku. Nilai ini lebih rendah dibandingkan gaji yang diterima sang striker saat ini di Old Trafford: €11 juta per musim.

Inter menilai, kegagalan Lukaku membawa United tampil di Liga Champions membuat dia tak layak mendapat gaji seperti yang diperolehnya di United.

Yang menjadi persoalan, United ngotot bahwa mereka hanya akan melepas Lukaku jika datang penawaran cash langsung, alias bukan kontrak pinjaman, sekali pun Inter nantinya akan menawarkan Milan Skriniar.

Lukaku menjadi target prioritas pelatih baru Inter Antonio Conte. Pekan ini, sang striker menunjukkan antusiasmenya mengenai potensi gabung Inter.

"Senang bisa melihat Conte gabung Inter, bagi saya dia adalah manajer terbaik dunia," tutur Lukaku.