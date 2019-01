Juventus Kembali Gugat Scudetto Inter Milan Musim 2005/06 . Juventus kembali melayangkan banding agar gelar juara Serie A Italia 2005/06 yang saat ini dipegang oleh Inter Milan dicopot. . Pada saat skandal Calciopoli meledak pada 2006, Juventus yang terbukti bersalah harus merelakan dua Scudetto mereka melayang, gelar 2004/05 dinyatakan kosong, sementara titel 2005/06 diberikan kepada Nerazzurri yang mengakhiri kompetisi pada posisi ketiga. . Keputusan tersebut diambil karena AC Milan - yang menempati posisi kedua - juga terbukti terlibat sehingga menerima sanksi pengurangan poin, bersama Lazio, Fiorentina, Reggina dan Arezzo. . Sebelumnya, Juventus telah melakukan beberapa kali banding agar gelar tersebut dikembalikan atau setidaknya dilepas dari Inter, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. . Pada akhir pekan ini, Juventus secara formal telah mengajukan banding baru untuk hal yang sama. . #Juventus #Inter #SerieA #Scudetto

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Jan 13, 2019 at 1:02am PST