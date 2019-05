Berita Transfer: Manchester City Tolak Tawaran £70 Juta Untuk Leroy Sane Dari Bayern Munich

Tawaran pertama Bayern untuk Sane langsung mendapatkan penolakan dari The Cityzens.

dilaporkan telah menolak tawaran pembuka dari sebesar £70 juta untuk Leroy Sane.

Bintang muda Jerman berusia 23 tahun tersebut berpeluang pergi dari Etihad Stadium pada musim panas ini setelah kehilangan tempat di skuat utama Pep Guardiola pada musim 2018/19.

Bayern menjadikan Sane sebagai incaran utama untuk meremajakan skuat, terlebih pada posisi winger dengan mereka ditinggal oleh Arjen Robben dan Franck Ribery.

"Kami akan mencoba [transfer Sane]. Saya tidak bisa berjanji apakah itu akan sukses," ungkap pimpinan kampiun tersebut, Karl-Heinz Rummenigge.

"Kami sudah memiliki ide transfer sejak ia masih bersama , tapi waktu itu kami tidak bisa menjanjikan posisi reguler baginya. Robben dan Ribery masih top tiga tahun lalu."

Menurut berita yang dilansir The Guardian, Bayern sudah mengajukan tawaran awal mereka untuk sang pemain pemenang PFA Young Player of the Year 2018 namun ditolak mentah-mentah oleh City.

Penolakan diyakini tak akan membuat Bayern mundur dan kemungkinan akan ada proposal lain yang mereka ajukan dalam waktu dekat.

City juga tak dalam kondisi terdesak untuk melepas Sane. Mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran yang paling realistis karena sejatinya manajer Pep Guardiola masih senang dengan etos kerja eks winger Schalke tersebut.