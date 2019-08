Berita Transfer - Graeme Souness: £80 Juta Untuk Harry Maguire Adalah Pembelian Bagus

Souness menilai Manchester United memang harus membayar harga premium untuk bek kelas premium demi menjadikan mereka penantang gelar.

Mantan pemain dan manajer , Graeme Souness menilai £80 juta adalah harga wajar yang harus dibayar untuk mendapatkan Harry Maguire.

Maguire, 26, merupakan buruan teratas Setan Merah di bursa transfer kali ini dan pihak Old Trafford diketahui telah mencapai kesepakatan dengan selaku pemilik sang pemain.

Jika transfer ini terlaksana, Maguire akan menjadi bek termahal di dunia sekaligus melewat angka kepindahan Virgil van Dijk ke Liverpool senilai £75 juta pada Januari 2018.

Kepada Sky Sports, Souness mengatakan: “Semua orang tahu [United] ngotot ingin kembali menantang gelar Liga Primer. Biasanya ada harga premium untuk United dan kali ini, ada harga premium untuk seorang [bek] premium.

“Tapi Harry itu adalah pemain top – berapa usianya, 26 tahun? Jadi dia mungkin punya delapan tahun tersisa di puncak, dengan catatan tidak cedera.”

Souness melanjutkan bahwa Maguire merupakan pemain dengan banyak kelebihan. “Dia punya kemampuan luar biasa karena dia bisa bertahan, bagus dalam memainkan bola, pengaruh yang besar dan dia merupakan sosok berbadan besar.

“Dan hal yang sangat saya sukai dari dia ketika timnya tertinggal di masa lalu, dia itu siap untuk maju ke sektor gelandang dan menjadi gelandang dan memberi perbedaan. Dia bisa mencetak gol lewat situasi bola mati.

“Saya pikir dia adalah pembelian bagus - £80 juta? Saya tidak punya kuasa untuk bilang itu terlalu banyak. Itu adalah harga yang mereka [Leicester] inginkan dan itu merupakan harga yang siap mereka [United] bayar.

“Mereka kini mendapatkannya dan saya pikir dia akan luar biasa untuk United.”

Di Old Trafford, Maguire diyakini menerima gaji sebesar £190 ribu per pekan, meningkat dua kali lipat dari pendapatannya yang hanya £90 ribu per pekan di Leicester.