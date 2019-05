Berita Transfer - Giliran Juanfran Tinggalkan Atletico Madrid

Juanfran mengucap selamat tinggal emosional kepada seiring dirinya bersiap hengkang saat kontrak di klub kedaluwarsa pada Juni.

Los Rojiblancos menyelenggarakan upacara perpisahan di mana bek anan senior itu memberi pidato menyentuh dan mendapat sanjungan dari Presiden Enrique Cerezo.

“Ini hari-hari terakhir saya di Atletico, saya berharap segera kembali, ini rumah saya. Mereka memiliki tahun-tahun luar biasa, terbaik dalam karier saya,” kata Juanfran.

“Sebuah kehormatan dianggap sebagai legenda klub ini dan sungguh luar biasa orang-orang berpikir saya satu di antaranya.”

Pemain internasional Spanyol ini melakoni 355 penampilan untuk Los Rojiblancos sejak didatangkan dari Osasuna pada 2011 dan memenangkan tujuh trofi, termasuk pada 2013-14, satu , Supercopa de Espana, dua Piala Super Eropa dan sepasang titel Liga Europa.

Ia juga menjadi starter tim Diego Simeone pada final Liga Champions 2014 dan 2016, di mana Atletico kalah dari rival sekota — klub tempat Juanfran memulai kariernya.

| #GraciasJuanfran



From full-backs to full-back! Our legends Tomás Reñones and Carlos Aguilera present Juanfran with a plaque commemorating his games in Red & White! #AúpaAtleti pic.twitter.com/g4xQkWOork