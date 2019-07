Berita Transfer - Gaet Wesley Moraes, Aston Villa Pecahkan Rekor Transfer

telah merampungkan proses transfer striker asal Brasil, Wesley Moraes, pada Selasa (2/7).

Proses kepindahan pemain bernama lengkap Wesley Moraes Ferreira da Silva itu kelar setelah ia mendapatkan izin kerja pada hari yang sama.

Moraes didatangkan Aston Villa dari klub Belgia, , dengan mahar sebesar £22 juta. Angka tersebut sekaligus menjadikannya pemain termahal di klub promosi Premier League tersebut.

Harga Moraes melampaui Darren Bent yang direkrut Villa senilai £18 juta dari Sunderland pada tengah musim 2010-2011.

We are delighted to welcome Brazilian striker Wesley to #AVFC ahead of his first day of pre-season training tomorrow. ✍️



Full story 👉 https://t.co/YgfhPPi3Ug#WelcomeWesley pic.twitter.com/wm1GEF53No