Demi James Maddison, Manchester United Tawarkan Jesse Lingard Plus Uang £45 Juta

Selain itu, United siap memberi Maddison gaji tinggi jika bersedia merapat ke Old Trafford.

bersiap menyertakan Jesse Lingard plus uang sebesar £45 juta demi melabuhkan bintang muda James Maddison ke Old Trafford, klaim The Mirror.

Menurut laporan media tersebut, manajer Ole Gunnar Solskjaer bertekad untuk mendatangkan Maddison sebagaimana klubnya memasuki tahap lanjutan dari proses pembangunan ulang skuad.

Untuk itu, ia siap mengorbankan Lingard, yang sudah melewati satu tahu tanpa kontribusi gol maupun assist di Liga Primer Inggris, dengan merasa Maddison adalah sosok yang tepat untuk membawa Setan Merah ke depan.

United sendiri bakal memberi Maddison gaji tiga kali lipat dari yang ia dapatkan di Leicester. Jika saat ini ia menerima £55 ribu per pekan di King Power Stadium, kemudian pendapatan bersih yang diterimanya bakal menyentuh angka £150 ribu per pekan.

Meski begitu, The Mirror menyatakan bahwa kesepkatan transfer bakal tergantung pada keberhasilan United meraih posisi empat besar di akhir musim, mengingat si pemain berhasrat tampil di Liga Champions.

Di musim ini, Maddison telah mencetak sembilan gol dan tiga assists dari 23 penampilannya untuk Leicester di semua kompetisi.

Pemuda 23 tahun itu masih terikat kontrak hingga Juni 2023.