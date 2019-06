Berita Transfer - Declan Rice Tidak Tertarik Gabung Manchester United?

Rice kabarnya enggan meninggalkan West Ham pada musim panas ini.

Gelandang Declan Rice dikabarkan tidak tertarik bergabung ke pada bursa transfer musim panas ini.

Rice tampil impresif bersama The Hammers pada musim 2018/19, dengan tampil 34 kali sebagai starter dari 38 pertandingan. Berkat performa itu, ia mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Inggris tiga kali di paruh kedua musim lalu.

Rice dikait-kaitkan dengan The Red Devils, namun dilansir The Independent, pemain berusia 20 tahun itu justru enggan meninggalkan West Ham dan bergabung ke Old Trafford pda saat ini.

Daniel James menjadi rekrutan pertama Ole Gunnar Solskjaer di bursa transfer musim panas ini setelah sang pemain meneken kontrak lima tahun pada pekan lalu.

United kabarnya juga tertarik mendatangkan pemain Jadon Sancho.