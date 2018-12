Barcelona Diklaim Bersedia Lepas Lionel Messi, Inter Milan Berpeluang Merekrutnya . Agen Italia Alessio Sundas mengungkapkan, Barcelona tidak menutup kemungkinan untuk melepas megabintangnya Lionel Messi suatu saat. . Sebelumnya, megabintang Juventus Cristiano Ronaldo telah mengajak superstar Argentina itu untuk ikut merapat ke Serie A Italia. . Kini, spekulasi mengenai kemungkinan Messi ke Serie A kembali menyeruak dengan Inter Milan disebut-sebut bakal menjadi destinasi selanjutnya La Pulga. . Namun, sang agen Italia melihat, Napoli juga berpotensi menjadi pelabuhan berikutnya Messi mengingat adanya ruh sang legenda besar Argentina yang merupakan pendahulu Messi, yakni Diego Maradona. . "Saya saling berkirim email dengan [manajer umum Barcelona] Pep Segura dan ayah Leo beberapa hari terakhir dan jawaban mereka tidak datar. Jadi saya kira ada secercah harapan melihat Messi berkancah di Serie A," ujar Sundas. . "Awalnya, saya berpikir wacana ini diajukan ke Napoli, karena saya yakin, Messi adalah satu-satunya yang bisa menghidupkan kembali mitos Maradona. Namun, tidak semua klub bisa membeli Messi pada akhirnya." . "Saya yakin, Inter jadi satu-satunya yang bisa menjadi pesaing yang kredibel [untuk mendapatkan Messi]." . "Sukses menarik Messi gabung ke Nerazzurri, itu akan jadi satu-satunya tembakan yang bisa membayangi perekrutan Cristiano Ronaldo oleh Juventus," tandas sang agen Italia.

