Berita Terkini... Seorang pemain meninggal dunia setelah tampil di Piala Dunia 2026

Kalangan olahraga menerima kabar duka setelah diumumkannya meninggalnya seorang pemain yang telah tampil dalam 3 pertandingan bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan berita "soccerladuma" asal Afrika Selatan, Jaiden Adams, gelandang tim "Bafana Bafana" dan klub Mamelodi Sundowns, meninggal dunia pada usia sekitar 25 tahun, setelah penampilan terakhirnya bersama tim nasional negaranya di putaran final Piala Dunia 2026.

Jaringan tersebut melaporkan bahwa detail kematian Adams masih belum jelas hingga saat ini, di mana pihak klub telah menghubungi perwakilan pemain tersebut, yang pada gilirannya mengonfirmasi kabar tragis ini.

Saat dihubungi mengenai hal ini, pihak manajemen Mamelodi Sundowns tidak membenarkan maupun membantah kabar tersebut, dan meminta agar privasi keluarga pemain dihormati di masa sulit ini.

Brinden Johnson, guru Adams, menyampaikan pernyataan yang sarat dengan ungkapan menyentuh yang mencerminkan duka mendalam yang dirasakan oleh orang-orang terdekat sang gelandang muda.

Johnson berkata: “Saat ini, segalanya masih sangat sulit dan menyakitkan… Keluarga tidak ingin dihubungi siapa pun saat ini, dan mereka tidak akan mampu menanggapi siapa pun. Kematian ini telah menghancurkan hati semua orang, terutama setelah baru saja kembali dari Piala Dunia, lalu menerima kabar seperti ini.”

Dia menambahkan: “Saya dan dia sempat berbincang secara akrab pada hari Kamis. Pemuda itu sangat optimis tentang kembalinya dia, dan siap untuk kembali setelah Piala Dunia serta melangkah maju, menjadi juara Liga Champions Afrika. Dia tahu apa yang menantinya dan sudah siap menghadapinya. Dia tidak menghabiskan waktunya di luar, melainkan di rumah bersama keluarganya. Jadi, saat ini, saya tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan, tetapi kami memohon agar privasi keluarga dihormati. Ya, saya dapat memastikan kepada Anda bahwa dia telah tiada. Tidak ada yang menduga hal ini akan terjadi.”