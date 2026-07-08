Berita Terkini... Federasi Sepak Bola Mesir Mengumumkan Nasib Hossam Hassan dalam Pernyataan Resmi

Hani Abu Rida, Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, setelah prestasi yang diraih tim tersebut di Piala Dunia 2026.
Rincian lebih lanjut akan menyusul.
Hani Abu Rida, Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, setelah prestasi yang diraih tim tersebut di Piala Dunia 2026.
Rincian lebih lanjut akan menyusul.
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