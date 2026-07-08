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FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

Diterjemahkan oleh

Berita Terkini... Federasi Sepak Bola Mesir Mengumumkan Nasib Hossam Hassan dalam Pernyataan Resmi

H. Hassan
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Mesir
Argentina
AS

Hani Abu Rida, Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, setelah prestasi yang diraih tim tersebut di Piala Dunia 2026.

Rincian lebih lanjut akan menyusul.

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