Berita Terkini.. Badai petir menunda dimulainya sesi latihan Inggris menjelang Piala Dunia

Pertandingan persahabatan antara Inggris dan Kosta Rika, yang semula dijadwalkan pada pukul 23.00 waktu Makkah, ditunda setelah Kota Orlando, Amerika Serikat, dilanda badai petir hebat yang menyebabkan hujan lebat hingga membanjiri lapangan, demikian diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris.

Rincian terkait jadwal baru dimulainya pertandingan masih belum jelas hingga saat ini, sementara laporan lapangan menegaskan bahwa para pemain Inggris belum tiba di stadion, yang bersiap menjadi tuan rumah uji coba persahabatan terakhir "The Three Lions" menjelang Piala Dunia.

Situasi ini mengingatkan kembali pada apa yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Arab Saudi dan Ekuador yang dihentikan pada Sabtu dini hari lalu selama sekitar dua jam akibat badai petir, yang mengancam pertandingan Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris akan memainkan pertandingan persahabatan terakhirnya sebelum berpartisipasi di Piala Dunia, di mana mereka akan bersaing di Grup F bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.

Kota ini mengalami kondisi cuaca yang sangat buruk, di mana surat kabar "The Sun" menegaskan bahwa "hujan tidak berhenti" dengan hujan lebat yang mengguyur lapangan, di tengah perkiraan bahwa cuaca buruk akan berlanjut hingga satu jam lagi, yang semakin mempersulit tugas tim pemeliharaan.

Dalam perkembangan yang mencolok, seorang jurnalis yang berada di Orlando melaporkan bahwa ia mendengar "suara guntur terkuat dalam hidupnya", sambil mencatat bahwa peraturan ketat Amerika Serikat terkait keselamatan selama badai petir melarang berada di tempat terbuka, yang memaksanya berlindung di dalam sebuah toko dekat stadion.

Menurut laporan lain, kondisi cuaca mungkin akan menyebabkan penundaan tambahan untuk dimulainya pertandingan jika hujan terus berlanjut, meskipun ada tanda-tanda perbaikan relatif seiring awan mulai menipis secara bertahap, sambil menunggu keputusan resmi dari penyelenggara pertandingan dalam beberapa jam ke depan.