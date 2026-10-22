Sejumlah laporan media Saudi mengungkapkan bahwa Liga Sepak Bola Profesional Saudi Roshan tengah mengarah untuk menunda pertandingan antara Al Ahli dan Al Khaleej, yang sedianya akan digelar malam ini, Kamis, di Stadion Alinma di Jeddah dalam rangkaian pekan ke-11 kompetisi domestik.

Menurut yang disebutkan oleh jurnalis Saudi Sami Al Qadi, pertandingan tersebut diputuskan ditunda akibat kondisi penerbangan.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa Al Khaleej hingga pagi ini belum dapat meninggalkan Bandara Dammam dalam perjalanannya menuju Jeddah.

Ia juga menunjukkan bahwa kemungkinan besar pertandingan akan digelar besok, Jumat, di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, sementara pertandingan antara Al Ittihad dan Al Diriyah akan digelar di Stadion Alinma.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALK

Jika hal itu terjadi, hari besok akan menyaksikan digelarnya 4 pertandingan klub-klub besar di Liga Roshan dalam pekan yang sama, karena di samping kedua pertandingan yang telah disebutkan sebelumnya, Al Nassr juga akan bermain melawan Al Faisaly, dan Al Hilal menghadapi Al Qadsiah.







