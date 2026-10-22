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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Berita tentang penundaan pertandingan Al-Ahli dan Al-Khaleej.. serta penentuan jadwal baru

Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kekacauan dalam jadwal pertandingan Liga Roshn

Sejumlah laporan media Saudi mengungkapkan bahwa Liga Sepak Bola Profesional Saudi Roshan tengah mengarah untuk menunda pertandingan antara Al Ahli dan Al Khaleej, yang sedianya akan digelar malam ini, Kamis, di Stadion Alinma di Jeddah dalam rangkaian pekan ke-11 kompetisi domestik.

Menurut yang disebutkan oleh jurnalis Saudi Sami Al Qadi, pertandingan tersebut diputuskan ditunda akibat kondisi penerbangan.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa Al Khaleej hingga pagi ini belum dapat meninggalkan Bandara Dammam dalam perjalanannya menuju Jeddah.

Ia juga menunjukkan bahwa kemungkinan besar pertandingan akan digelar besok, Jumat, di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, sementara pertandingan antara Al Ittihad dan Al Diriyah akan digelar di Stadion Alinma.

Jika hal itu terjadi, hari besok akan menyaksikan digelarnya 4 pertandingan klub-klub besar di Liga Roshan dalam pekan yang sama, karena di samping kedua pertandingan yang telah disebutkan sebelumnya, Al Nassr juga akan bermain melawan Al Faisaly, dan Al Hilal menghadapi Al Qadsiah.



#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al QadsiahAl QadsiahALQ
10811249+1525
M
M
M
S
M
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
M
M
M
K
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
9711207+1322
M
M
S
M
K
4
Al IttihadAl IttihadITT
96211810+820
M
K
M
M
M
5
Al AhliAl AhliAHL
96032312+1118
M
M
M
K
M
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
K
K
S
M
M
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
M
S
K
S
M
8
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
104331416-215
K
M
S
S
S
9
Al KholoodAl KholoodALK
93331418-412
K
K
K
M
S
10
Al KhaleejAl KhaleejALK
10262913-412
M
M
S
S
S
11
Al HazemAl HazemALH
102351014-49
K
K
S
K
M
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
9234918-99
K
S
M
S
K
13
Al ShababAl ShababALS
91531113-28
S
M
S
K
K
14
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
S
M
K
S
S
15
Al-FayhaAl-FayhaALF
101451017-77
K
K
S
S
K
16
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
10136920-116
K
M
K
K
K
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
K
S
K
K
K
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
K
S
K
K
K
AFC Champions League
Degradasi

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