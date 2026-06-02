Fenerbahçe berharap Robert Lewandowski akan bergabung, demikian dilaporkan jurnalis transfer Fabrizio Romano. Penyerang berusia 37 tahun itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari FC Barcelona.

Lewandowski tetap membuka semua opsi untuk tantangan berikutnya. Oleh karena itu, Fenerbahçe tidak menganggap diri mereka tidak memiliki peluang.

Pihak manajemen klub papan atas Turki tersebut telah menghubungi manajemen Lewandowski.

Di Istanbul, bintang dunia asal Polandia ini bisa menjadi rekan setim Ederson, Milan Skriniar, N'Golo Kanté, Fred, Mattéo Guendouzi, dan Marco Asensio.

Pemain asal Belanda seperti Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba, dan Oguz Aydin juga terikat kontrak dengan Fenerbahçe.

Lewandowski dan Polandia tidak akan berpartisipasi di Piala Dunia musim panas mendatang, sehingga sang penyerang top memiliki waktu yang cukup untuk membuat keputusan.

Dalam 755 pertandingan resmi bersama klub-klub papan atas Barcelona, Bayern München, dan Borussia Dortmund, Lewandowski mencetak gol sebanyak 567 kali. Selain itu, pemain berkaki kanan ini juga memberikan 139 assist.