Jose Mourinho mengakui ada rasa kebanggaan bagi dirinya pernah menjadi manajer Manchester United dan mengklaim telah mendapat teman seumur hidup di Old Trafford Mourinho dipecat sebagai manajer United, Selasa (18/12), setelah timnya tertahan di urutan keenam klasemen Liga Primer Inggris musim ini Red Devils kemudian menunjuk Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer interim yang bertugas menangani tim hingga akhir kampanye 2018/19 #InstaGoal #GoalQuotes #ManchesterUnited #Mourinho

