Kontrak yang disepakati antara Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan jaringan televisi yang menyiarkan Piala Dunia 2026 memuat ketentuan ketat yang secara kontrak mewajibkan mereka untuk menayangkan cuplikan Presiden FIFA Gianni Infantino selama pertandingan, yang menunjukkan bahwa kehadirannya yang terus-menerus di turnamen saat ini bukanlah sekadar kebetulan.

Menurut situs “sportbible”, kehadiran Infantino yang terus-menerus ini terjadi di tengah banyaknya kritik dan kontroversi yang dihadapi presiden FIFA tersebut, seiring dengan gaji besar yang diterimanya atas perannya dalam memimpin dan mengembangkan Piala Dunia.

Tindakan Infantino baru-baru ini, khususnya terkait penerapan jeda hidrasi, memicu kemarahan para penggemar sepak bola, setelah ia bersikeras menerapkannya dan mengklaim bahwa hal itu membantu timnas Inggris menyelamatkan hasil pertandingannya melawan Kongo.

Para penggemar menuntut agar Presiden FIFA tidak ikut campur dalam perubahan aturan sepak bola, dengan alasan hal itu bukan wewenangnya; namun, jeda selama tiga menit tersebut akan tetap diberlakukan di setiap pertandingan untuk menjamin keadilan turnamen, terlepas dari hasilnya.

Presiden FIFA tersebut berhasil secara signifikan menyuguhkan pertunjukan yang menonjol di Piala Dunia bersama antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang saat ini bersiap mencapai puncak ketegangan dengan sorotan kamera tertuju pada wajah Infantino sebagai titik fokus—hal ini bukanlah kebetulan, melainkan karena adanya alasan spesifik di balik kehadirannya di tribun penonton pada hampir setiap pertandingan.

Para penggemar mulai bertanya-tanya dengan serius mengenai alasan kemunculan berulang kali dari pejabat terkenal tersebut di layar raksasa, serta rahasia mengapa ia terlihat duduk di kursi FIFA berkali-kali dalam satu pertandingan.

Elie Menjem, pembawa acara di jaringan Copa 90, mengungkapkan adanya klausul konkret dalam kontrak yang ditandatangani dengan stasiun televisi penyiar, seperti jaringan Fox Sports, yang mewajibkan mereka menayangkan gambar Presiden FIFA selama pertandingan.

Dalam pernyataannya di platform X, Menjem mengatakan: “Saya diberitahu oleh seseorang yang sangat terpercaya di dunia penyiaran televisi bahwa jawabannya adalah ya, sekali di setiap babak. Namun, mereka tidak menayangkannya di stadion karena sorakan protes.”

Berita ini sejalan dengan laporan serupa yang diterbitkan oleh majalah The New Yorker, yang mengklaim bahwa sutradara siaran resmi turnamen tersebut menerima instruksi yang jelas selama Piala Dunia Qatar 2022 untuk menampilkan Infantino di tribun sekali dalam setiap pertandingan, dengan syarat dia tidak boleh melihat ponselnya, sebuah ketentuan yang diperbarui pada edisi turnamen kali ini.

Gianni Infantino selalu hadir di edisi sebelumnya di Qatar karena luas wilayah negara tersebut yang kecil, sehingga memudahkan dirinya untuk mengakses semua stadion.

Meskipun wilayah Piala Dunia 2026 yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada lebih luas, Infantino tidak dapat menghadiri semua pertandingan, namun ia menunjukkan aktivitas yang sangat intensif dalam perjalanannya.

Laporan menunjukkan bahwa Infantino telah menempuh jarak 31 ribu mil melalui penerbangan pesawat pribadi untuk menghadiri setidaknya satu pertandingan setiap hari, dengan dukungan dari Qatar Airways.

Selama lima hari pertama turnamen saja, Presiden FIFA ini telah melakukan perjalanan dari Mexico City ke Guadalajara, lalu ke Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Miami, Seattle, dan kembali lagi ke Los Angeles.

Melambatnya jadwal pertandingan Piala Dunia seiring dimulainya babak gugur lanjutan memudahkan tugas Presiden FIFA untuk menghadiri pertandingan-pertandingan tersebut, di mana ia diperkirakan akan tampil bersama Presiden AS Donald Trump pada tahap-tahap akhir turnamen.