Ole Gunnar Solskjaer mendefinisikan ulang makna supersub ketika berkarier di Manchester United, dengan gol dramatis di final Liga Champions 1999 menjadi momen terbaiknya. . Sekitar dua dekade berselang, United tampaknya butuh keajaiban serupa dari Solskjaer setelah ia ditunjuk menjadi manajer interim untuk menyelamatkan klub dari keterpurukan di musim ini. . Mampukah? . #manchesterunited #epl #premierleague #reddevils #solskjaer #instagoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Dec 21, 2018 at 12:33am PST