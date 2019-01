AS Monaco Gantung Nasib Thierry Henry Masa depan Thierry Henry sebagai pelatih AS Monaco semakin abu-abu setelah klub Ligue 1 Prancis menangguhkan jabatannya. Legenda tim nasional Prancis dan Arsenal tersebut sejauh ini belum mampu mengangkat posisi Monaci yang berkutat di zona papan bawah Ligue 1 musim 2018/19. Henry masuk sebagai juru taktik anyar Monaco menggantikan Leonardo Jardim yang dipecat pada Oktober tahun lalu. Asisten pelatih Franck Passi akan mengemban tugas mendampini tim utama dalam waktu yang belum ditentukan sebelum klub memutuskan nasib #Henry. . "Monaco mengumumkan telah memutuskan untuk menangguhkan status pelatih tim utama Thierry Henry," demikian bunyi rilis resmi klub. #Monaco mencatatkan awalan buruk pada musim ini dengan gagal meraih kemenangan dalam sepuluh laga pertama, yang berarti rekor buruk pertama dalam sejarah.

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Jan 24, 2019 at 11:23am PST