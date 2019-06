Berita Piala Dunia Wanita 2019: Jebol Gawang Jerman, Stina Blackstenius Ukir Sejarah Bagi Swedia

Stina Blackstenius membuat sejarah bagi Swedia setelah mencetak gol ke gawang Jerman dalam laga yang berakhir kemenangan bagi timnya, 2-1, di fase perempat-final Piala Dunia Wanita 2019.

Laga antara Der Panzer dan The Blue and Yellow sempat berjalan sama kuat 1-1 sepanjang babak pertama setelah gol Lina Magull dibalas Sofia Jakobsson.

Namun, di awal-awal paruh kedua, Blackstenius mencuat untuk menjadi pahlawan bagi Swedia berkat gol menentukannya.

Bermula dari tandukan Rolfo yang berhasil dimentahkan dengan baik oleh kiper Schult, bola lalu jatuh di kaki Blackstenius. Nama terakhir tidak menyia-nyiakannya untuk meceploskan gol dari jarak dekat.

Kemenangan 2-1 ini membuat Swedia berhak melaju ke semi-final untuk menantang Belanda, yang lebih dulu lolos setelah menyingkirkan Italia.

2 - Stina Blackstenius is only the second player to score in consecutive knockout appearances at the Women’s World Cup after Lena Videkull in 1991. Stage. #FIFAWWC pic.twitter.com/hlEiMqHccL