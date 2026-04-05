Berita penting... Apakah cedera Araujo akan menghalanginya untuk tampil dalam laga melawan Atlético?

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, menerima kabar penting mengenai kesiapan bek asal Uruguay, Ronald Araújo, untuk tampil dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Araujo telah menjalani pemeriksaan medis mendetail pada Minggu pagi ini, yang memastikan tidak adanya cedera serius, sehingga menjamin kehadiran sang pemain dalam pertandingan Eropa mendatang.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Araujo, yang bermain sebagai bek kanan dalam pertandingan terakhir, hanya mengalami kelelahan otot.

Araujo terpaksa meninggalkan lapangan saat pertandingan melawan Atlético di La Liga, Sabtu kemarin, setelah merasakan nyeri ringan di tengah babak pertama.





Bek tersebut mencoba bertahan sambil tetap memberi tahu pelatihnya asal Jerman tentang cedera tersebut, namun ia kemudian meminta diganti untuk menghindari kondisi yang memburuk, meskipun terlihat melakukan beberapa latihan saat berada di lapangan sebelum keluar.

Pada menit ke-39, tepatnya setelah Atletico Madrid mencetak gol pertamanya, pergantian pemain dilakukan dengan masuknya Marc Bernal menggantikan Araujo, dengan catatan bahwa Bernal sendiri kemudian juga meninggalkan lapangan karena mengalami cedera.



