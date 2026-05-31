Berita mengejutkan: Kristian Hlynsson menjadi korban pertama dari peraturan baru tersebut

Sebuah momen yang menarik terjadi pada hari Minggu dalam pertandingan persahabatan antara Jepang dan Islandia. Gelandang FC Twente, Kristian Hlynsson, menjadi pemain pertama yang secara langsung mengalami penerapan aturan baru FIFA terkait pergantian pemain. Karena terlalu lama melakukan pergantian pemain, Islandia terpaksa bermain dengan sepuluh orang untuk sementara waktu.

Tindakan ini merupakan bagian dari serangkaian peraturan baru yang diumumkan awal tahun ini oleh International Football Association Board (IFAB). Para pengatur peraturan sepak bola ini ingin, antara lain, mengurangi penundaan waktu dan meningkatkan tempo pertandingan.

Menurut pedoman baru, pemain harus meninggalkan lapangan dalam waktu sepuluh detik saat diganti. Jika tidak berhasil, pemain pengganti tidak boleh langsung masuk ke lapangan. Akibatnya, tim yang bersangkutan sementara waktu bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

Hlynsson menjadi pemain pertama yang terkena sanksi tersebut dalam pertandingan melawan Jepang. Gelandang Islandia itu membutuhkan waktu lebih dari sepuluh detik yang diizinkan untuk menuju pinggir lapangan, sehingga pemain penggantinya harus menunggu satu menit sebelum boleh masuk.

Hukuman tersebut berdampak langsung pada jalannya pertandingan. Saat Islandia bermain dengan satu pemain kurang, Jepang berhasil memanfaatkan ruang yang terbuka dan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Gol tersebut dicetak oleh Koki Ogawa dari NEC.

Aturan ini merupakan bagian dari paket perubahan yang lebih luas yang dipresentasikan oleh IFAB pada bulan Februari. Dengan demikian, wasit video akan memiliki kewenangan lebih dalam situasi tertentu dan peluncuran kembali permainan juga akan diawasi dengan lebih ketat.

Lemparan ke dalam dan tendangan gawang harus dilakukan dalam waktu lima detik.

Aturan baru ini juga berlaku selama Piala Dunia mendatang.