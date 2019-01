Bulan madu Solskjaer dengan United masih terus berlanjut dengan kelolosan mereka ke babak selanjutnya Piala FA. Manchester United menggasak tuan rumah Arsenal untuk menandai delapan kemenangan Solskjaer dari delapan pertandingan. #MatchdayGoal #FACup

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Jan 25, 2019 at 1:57pm PST