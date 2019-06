Berita Manchester United - Pekan Depan, Paris Saint-Germain Dapatkan Ander Herrera?

Herrera dikabarkan tidak akan meneken kontrak baru di Manchester United.

Ander Herrera dikabarkan akan dipastikan meninggalkan dan bergabung ke pada pekan depan.

The Red Devils mengumumkan pada awal bulan ini kalau Herrera telah ditawari kontrak baru setelah kontraknya saat ini berakhir. Namun, dilansir Diario Sport, gelandang berusia 29 tahun itu tidak memiliki rencana untuk memperpanjang masa pengabdiannya di Old Trafford.

Herrera disebut-sebut akan merampungkan proses transfernya ke PSG dalam waktu tujuh hari ke depan atau lebih.

Jika jadi bergabung ke PSG, Herrera kabarnya akan mendapat bayaran £300.000 per pekan di the Parc des Princes, lebih banyak dari yang diterimanya bersama United, yakni £220.000 per pekannya.

PSG juga diyakini akan segera merampungkan proses transfer Pablo Sarabia dari .