Paul Scholes Arsiteki Oldham Athletic Legenda Manchester United Paul Scholes resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar tim League Two Oldham Athletic dengan kontrak satu setengah tahun Pete Wild menjadi pelatih sementara menyusul pemecatan Frankie Bunn pada 27 Desember, dan membawa tim menang 2-1 di laga tandang melawan tim Liga Primer Inggris Fulham pada putaran ketiga Piala FA Namun, pemilik klub Abdallah Lemsagam menunjuk pria kelahiran Oldham Scholes sebagai pelatih permanen sampai 2020. Eks pemain internasional Inggris ini akan melakoni debut melawan Yeovil pada Selasa setelah Wild mundur dengan kemenangan 3-0 di Crawley Town akhir pekan kemarin “Paul telah memenangkan semuanya dalam sepakbola. Ia pria yang akan membawa banyak pengetahuan sepakbola dan rasa lapar untuk sukses dalam kepelatihan bakal dilihat semua orang,” kata Lemsagam mengenai penunjukkan Scholes “Bukan rahasia lagi seberapa besar ia menginginkan pekerjaan ini di masa lalu dan seberapa besar ia mencintai klub ini, jadi saya sangat senang membawanya ke keluarga kami di Oldham Athletic. Paul akan memiliki dukungan saya 100 persen dan semoga kami bisa bekerja sama untuk membawa kesuksesan ke klub ini.” . Scholes, 44 tahun, adalah pemain keempat dari enam anggota Class of 92 jebolan Akademi Manchester United yang mencoba peruntungan di dunia pelatih Ryan Giggs, yang kini menukangi Wales, adalah yang pertama ketika ia ditunjuk sebagai caretaker United menyusul pemecatan David Moyes pada 2014, sebelum Gary Neville mengarsiteki Valencia di musim 2015-16 yang hanya bertahan empat bulan Phil Neville adalah pelatih tim putri Inggris, setelah sempat menjadi asisten pelatih di Valencia. Nicky Butt menjadi kepala akademi United meski tidak memiliki peran penuh, sementara David Beckham meluncurkan franchise Major League Soccer Inter Miami C.F

