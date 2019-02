Paul Pogba: Kami Adalah Manchester United Dan Kami Incar Trofi! Paul Pogba menegaskan Manchester United “bermain untuk memenangkan trofi” setelah mengalahkan Chelsea dengan skor 2-0 di putaran lima Piala FA, Selasa (19/2) dini hari WIB tadi. Di pertandingan yang digelar di Stamford Bridge semalam, tim tuan rumah harus mengakui keunggulan lawannya tersebut yang mencetak gol kemenangan melalui sundulan Ander Herrera dan Pogba di babak pertama. Lebih dari itu, kemenangan atas Chelsea membuat United telah memenangkan 11 dari 13 pertandingan perdana Ole Gunnar Solskjaer sejak ditunjuk sebagai manajer interim pada Desember kemarin. Kepada BBC, Pogba mengatakan: “Hari ini merupakan kemenangan yang indah. Performa yang hebat dari tim ini. Ini tidak mudah namun kami melakukannya dan kami sangat senang dengan kemenangan ini. . “Seperti yang selalu saya katakan, tim ini membantu saya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik saya. Saya memberi semuanya untuk mereka. Kami senang bermain untuk satu sama lain. . “Tentunya, kami adalah Manchester United dan kami bermain untuk memenangkan trofi dan dia [Ole] mengambil pekerjaan itu karena dia bisa melakukannya. . “Dia percaya kami dan kami percaya dia dan kami akan berjuang bersama-sama. Kami tidak tahu apakah kami akan jadi juara namun kami selalu mengupayakannya.” Di putaran enam Piala FA, United lagi-lagi harus bermain tandang dengan kali ini melawan tim kuda hitam Wolverhampton Wanderers. . . #pogba #manchesterunited #olegunnarsolskjaer #epl #pialafa #instagoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Feb 18, 2019 at 8:37pm PST