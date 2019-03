Manchester City tengah dalam perjuangan menyamai rekor 20 gelar Liga Primer Inggris yang dimiliki tetangganya, Manchester United. Gelar liga yang sedemikian banyaknya itu sudah membuat The Red Devils menyandang status sebagai tim kelas wahid di Negeri Ratu Elisabeth. The Citizens sedang berproses untuk mengejar status yang dimiliki rival sekotanya itu. Bersama manajer Pep Guardiola, City akan mencoba membangun sebuah dinasti di Inggris dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan. Manchester Biru memang masih terlampau jauh untuk menyamai milestone Setan Merah, di mana mereka baru mengoleksi tiga gelar EPL. Namun, konsistensi yang diperlihatkan tim sejak dipoles juru taktik asal Spanyol itu memunculkan optimisme bahwa City punya potensi besar mengejar level United. "Saya kira itu cita-citanya. Saya menilai, mereka berambisi untuk mendominasi dalam empat sampai lima tahun ke depan, atau mungkin sepuluh tahun, mencoba untuk jadi juara sebanyak mungkin yang mereka bisa dan memastikan ini bukanlah perkara jangka pendek bagi Manchester City," ujar Richard Dunne, mantan pilar City, kepada Goal. "Mereka ingin menjadi klub besar historis seperti Manchester United, seperti Liverpool, dan mewujudkan itu diperlukan waktu. Namun, saya kira untuk periode selanjutnya, selama Guardiola di sana, mereka mengincar untuk juara di setiap kompetisi domestik yang tersedia demi mengangkat martabat lebih tinggi dan mungkin membuat mereka lebih bersaing untuk 20 gelar Liga Primer," sambungnya.

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Mar 16, 2019 at 4:05pm PDT