Sergio Aguero: Tak Mudah Penuhi Tuntutan Pep Guardiola

Aguero sempat dikaitkan dengan kepergian dari Manchester City saat kedatangan Pep, namun mampu menjaga performanya untuk tetap menjadi pemain kunci.

Sergio Aguero mengaku “tidak mudah” bagi dia untuk memenuhi tuntutan Pep Guardiola selama kepemimpinan awal sang manajer di , yang lantas sempat membuatnya dikaitkan dengan kepergian dari Etihad Stadium.

Aguero, yang dikenal akan insting tajamnya di depan gawang, sempat dipertanyakan soal kecocokannya dengan skema Guardiola karena ia menginginkan setiap pemainnya untuk berusaha.

Pemain internasional itu lantas menyebut bahwa eks dan itu sangat “intens”, mengingat gaya bermain juga harus diubah sesuai keinginannya.

Dalam buku seri terbaru berjudul “Pep’s City: The Making of a Superteam’ yang dikutip The Sun, Aguero menyatakan: “Pep meminta saya untuk mencoba gaya bermain baru dan saya harus beradaptasi. Itu tidak mudah, namun saya tidak punya pilihan.

“Permainan saya sekarang benar-benar berbeda dari yang saya lakukan lima tahun lalu di City. Terjadi transformasi total. Saat jam makan, kami membicarakan banyak hal.

“Kami terus menunda makan dan kami berbicara soal pekerjaan selama 20 menit atau lebih. Sisa jam makan dihabiskan dengan membahas hal lain, termasuk keluarga dan kehidupan.”

Aguero menambahkan: “Ketika Pep tiba, saya sedikit terkejut dengan intensitasnya. Itu tidak selalu mudah untuk memahami apa yang dia inginkan.

“Bersama Pep, itu terasa seperti dia memberi banyak tekanan pada Anda. Anda pun mulai berpikir, ‘Saya harus bermain baik’ dan itu justru membuat Anda lebih terbebani.

“Namun saya bisa dengan cepat memahami bahwa dia memang seperti itu. Pep itu super intens. Dia takkan membiarkanmu sendirian barang sedetik. Tidak ada hari libur.”