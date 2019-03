Sadio Mane membuat rekor baru di Liverpool setelah mencetak sepasang gol ke gawang dalam kemenangan 3-1 timnya atas Bayern Munich di Liga Champions.

Superstar tersebut mencetak gol pembuka di menit ke-26 dengan penyelesaian akhir yang apik melewati Manuel Neuer sebelum tandukannya di menit ke-84 memantapkan kemenangan The Reds.

pun menyingkirkan Bayern dan merebut tiket ke perempat-final, unggul dengan agregat 3-1 setelah di perjumpaan pertama di Anfield kedua tim bermain tanpa gol.

Berkat dwigolnya ini, Mane menjadi topskor sepanjang masa Liverpool untuk urusan gol tandang tim di ajang Eropa.

7 - Sadio Mane is now Liverpool's outright highest away goalscorer in European Cup/ history. Update. #BAYLIV https://t.co/OtTtNZKElJ