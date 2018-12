Jurgen Klopp: Liverpool Sasar Empat Besar . Jurgen Klopp enggan bicara soal gelar Liverpool dan menegaskan sasarannya untuk finis di empat besar Liga Primer Inggris. . The Reds unggul enam poin di puncak klasemen Liga Primer di tengah musim dan disebut jadi favorit juara. Meski begitu, Kloppo tak mau besar kepala dan tetap membumi dengan target realistisnya. . "Jujur saja, saya tidak terlalu percaya diri [dengan keunggulan enam poin]. Kami tak pernah memikirkan jarak itu, masih terlalu dini. Jika kami unggul enam poin dan hanya ada satu laga tersisa, itu adalah momen besar! Namun tak ada yang terjadi sejauh ini," ujar sang manajer. . "Untuk menjelaskan situasinya, jika kami bicara target sebelum musim dimulai, sudah jelas tim seperti Liverpool, dilihat dari besarnya, kualitas tim, kami harus mengincar kualifikasi Liga Champions. Itulah target kami, 100 persen." . "Kami masih berada dalam perjalanan, tidak lebih. Satu-satunya perbedaan dengan tahun lalu adalah situasi kami lebih baik. Namun kami bahkan belum memastikan tempat Liga Champions, jadi itu berarti kami harus bermain sepakbola dan mendapatkan hasil. Selanjutnya, kita lihat apa yang akan terjadi," tandasnya. . Liverpool akan menghadapi Arsenal di pekan ke-20 Liga Primer, Minggu (30/12) dini hari WIB. . . #klopp #liverpool #epl #ucl #instagoal

