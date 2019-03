Liverpool gagal merebut puncak klasemen dari tangan Manchester City, setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Everton pada lanjutan Liga Primer Inggris di Goodison Park, Senin (4/3) dini hari WIB. . . #EVELIV #MerseysideDerby #MatchdayGoal #EPL

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Mar 3, 2019 at 10:17am PST