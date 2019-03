Mohamed Salah Siap Korbankan Liga Champions Demi Liverpool Juara Liga Primer Inggris Penyerang Liverpool Mohamed Salah mengaku siap mengorbankan mimpinya meraih gelar Liga Champions asalkan timnya keluar sebagai juara Liga Primer Inggris musim ini. Liverpool sudah sampai babak 16 besar Liga Champions di gelaran kali ini, dengan mereka bakal menghadapi laga penentuan di Jerman melawan Bayern Munich di leg kedua setelah sebelumnya bermain imbang 0-0 di Anfield. Sementara itu, Liverpool juga masih mengupayakan gelar Liga Primer pertamanya sebagaimana mereka berjarak satu poin dari Manchester City yang bertengger di puncak, selagi kompetisi musim ini masih menyisakan delapan pertandingan. . “Saya akan jujur kepada kalian, kompetisi paling elite bagi saya adalah UCL (Liga Champions),” kata Salah kepada wartawan dikutip dari Sky Sports News. “Namun mimpi keseluruhan kota [Liverpool] ini dan klub adalah liga. . “Jadi, saya senang jika harus mengorbankan mimpi saya demi mimpi mereka namun jika kami bisa memenangkan keduanya, itu akan hebat dan itulah yang akan coba kami lakukan.” . Lebih jauh, Salah berharap City tergelincir di sisa musim. “Kompetisi ini sangat berat dan kami punya banyak pertandingan sulit seperti mereka. Yang bisa Anda lakukan adalah memenangkan pertandingan yang ada dan mudah-mudahan mereka gagal di salah satu laga sehingga kami bisa meraih gelar. . “Pikiran saya terbilang tajam dan di sana ada tekanan namun saya kuat secara mental dan kami harus terus berusaha. . “Kita lihat nanti apa yang bisa kita lakukan di akhir musim, namun mentalitas saya menyatakan bahwa saya siap untuk segalanya.”

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Mar 11, 2019 at 9:44pm PDT