Butuh waktu hingga satu dekade bagi para duta Inggris untuk menancapkan kembali hegemoni mereka di kancah Liga Champions.

Liverpool menjadi tim terakhir yang melengkapi tiga kontestan asal Negeri Ratu Elisabeth, yang lebih dulu melenggang ke babak perempat-final, setelah memulangkan dengan skor agregat 3-1.

Tottenham Hotspur dan Manchester United duluan menapaki fase delapan besar pada tengah pekan lalu. Tim pertama dengan gagah perkasa menendang dengan skor agregat 4-0, sementara tim kedua melakukan comeback epik dari yang tadinya dikalahkan 2-0 lalu memutar situasi menjadi 3-1.

Sepekan kemudian, Manchester City mendemonstrasikan penampilan militan mereka dengan meluluhlantakkan 7-0 untuk melengkapi hasil agregat menjadi 10-3.

4 - There will be four English teams in the quarter-finals for the first time since the 2008-09 campaign. Fantastic. #BAYLIV