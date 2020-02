Karim Benzema: Manchester City Tim Hebat

Penyerang Real Madrid itu tak sungkan mengatakan itu jelang leg pertama babak 16 besar UCL, dan ia menilai kedua tim punya kekuatan seimbang.

Karim Benzema selaku penyerang memberikan pandangannya mengenai calon lawannya di leg pertama babak 16 besar Liga Champions , dengan ia tak ragu menyebut mereka sebagai tim hebat dengan pelatih luar biasa.

Madrid dijadwalkan menjamu City terlebih dahulu di Santiago Bernabeu pada Kamis (27/2) dini hari WIB mendatang, dan mereka boleh percaya diri karena selalu sanggup mengeliminasi wakil Inggris dari fase gugur -- menang 5-0 secara agregat vs (2010/11 perempat-final), 3-2 vs Manchester Utd (2012/13 babak 16 besar), 1-0 vs Manchester City (2015/16 semi-final), dan 3-1 vs (2017/18 final).

Meski City kini tertinggal jauh dari Liverpool yang memuncaki klasemen Liga Primer Inggris, Benzema tetap mewaspai tim arahan Pep Guardiola tersebut.

“City adalah tim hebat dan mereka punya pelatih luar biasa,” kata Benzema kepdada laman resmi klub.

“Mereka adalah tim yang sangat bertalenta dan tidak takut untuk mengumpan bola. Nantinya duel ini akan seimbang.

“Sementara itu, target kami adalah selalu untuk menang. Kami tentunya akan menganalisis lawan, namun fokus utama kami adalah pada diri sendiri.”

Madrid berhasil lolos ke fase gugur Liga Champions untuk 23 musim beruntun, dan itu adalah yang terpanjang selama sejarah turnamen.