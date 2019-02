Emre Can Kaget Stadion Serie A Italia Sepi Penonton Gelandang Juventus, Emre Can, mengaku terkejut dengan begitu banyaknya stadion yang kosong di kasta tertinggi sepakbola Italia Pemain asal Jerman tersebut bergabung dengan Si Nyonya Tua setelah direkrut dari Liverpool pada bursa transfer musim panas, dan Can merasa heran dengan rendahnya antusias publik terhadap sepakbola Italia "Serie A jelas lebih taktis, tetapi itu bukanlah batasan, bahkan sebaliknya, saya pikir itu sebuah perkembangan," ujar Can kepada Tuttosport . "Perbedaan yang paling mengena pada diri saya adalah di Inggris Anda selalu bermain di hadapan stadion yang penuh, tetapi di sini banyak ruang besar yang kosong dalam beberapa stadion . "Tetapi pada sisi lain Juventus Stadium sungguh gila, ada atmosfer istimewa yang bisa saya bandingkan dengan Anfield."

