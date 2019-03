Manchester United dipaksa angkat kaki lebih dulu dari Piala FA setelah menyerah 2-1 dari Wolverhampton Wanderers di perempat-final, Minggu (17/3) dini hari WIB. Setelah kesulitan menembus pertahananWolves di babak pertama, Setan Merah kebobolan dua gol dalam kurun enam menit yang menghentikan harapan mereka melenggang ke Wembley.

