Kepa Arrizabalaga menolak ditarik keluar di pengujung perpanjangan waktu dalam duel di Wembley, meski dua kali tersungkur karena kram. Sarri ingin memasukkan penjaga gawang Willy Caballero, namun ia dibuat murka ketika Kepa menolak meninggalkan lapangan. . . #cartoon #kartun #chelsea #sarri #arrizabalaga #instagoal @omarmomani

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Feb 25, 2019 at 3:35am PST